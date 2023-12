Cette présentation date de début 2022:Certaines de leurs observations sont qu'il faut un tiers du financement et la moitié du temps de développementDeux jeux de taille moyenne ont des ventes nettes similaires à celles d'un jeu AAA, tandis que trois jeux pourraient même les dépasser.Nous savons maintenant que le scénario de 2 ou 3 jeux de taille moyenne ne s'est pas concrétisé, ils n'en font qu'un avec Marvel's Venom en 2025. Cela montre cependant que les jeux de taille moyenne ne vont pas disparaître, et que c'est le meilleur moyen d'atténuer l'explosion des coûts de développement des jeux AAA à un seul joueur.

posted the 12/21/2023 at 06:42 AM by jenicris