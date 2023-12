TOKYO, 20 décembre (Reuters) - Sony (6758.T) constate une forte dynamique pour sa console PlayStation 5, a déclaré un haut responsable du secteur des jeux, avec des ventes à vie dépassant les 50 millions d'unités et l'entreprise enregistrant ses meilleures ventes jamais réalisées pendant la période du Black Friday pour l'appareil.



Le conglomérat du divertissement espère que la PS5, qui en est à sa quatrième année sur le marché, enregistrera de bonnes performances pendant les fêtes de fin d'année afin d'atteindre son objectif de vente de 25 millions d'unités pour l'exercice en cours, qui se terminera le 31 mars.





"Compte tenu de l'élan que nous avons eu en novembre et de ce que nous observons en décembre, nous sommes très satisfaits des ventes en général", a déclaré Eric Lempel, vice-président senior pour le marketing mondial, les ventes et les opérations commerciales chez Sony Interactive Entertainment.

Les ventes de PS5 ont augmenté d'environ 65 % pour atteindre 22,5 millions d'unités cette année, selon les estimations d'Ampere, tandis que les ventes de la dernière Xbox ont chuté d'environ 15 % pour atteindre 7,6 millions. Les ventes de la Switch de Nintendo, qui a fait ses débuts en 2017 et qui sera probablement remplacée par une nouvelle console l'année prochaine, ont chuté de 18 % pour atteindre 16,4 millions d'unités.

"Nous continuons à travailler d'arrache-pied et je pense que nous aurons une année record, quel que soit le résultat", a ajouté M. Lempel.

La PS5 a atteint les 50 millions de ventes (ventes aux consommateurs, pas les expéditions) le 9 décembre. Ce qui représente un retard d'environ une semaine par rapport à la PS4. En juillet, la console avait deux mois de retard sur la PS4.

"Le fait d'atteindre ce seuil de ventes de la PS5 témoigne du soutien indéfectible de la communauté PlayStation mondiale et de sa passion pour les expériences incroyables créées par les talentueux développeurs de PlayStation Studios et de nos partenaires ", a déclaré Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment.



"Nous sommes reconnaissants à tous les joueurs qui ont rejoint la PS5 jusqu'à présent, et nous sommes ravis de constater que c'est la première fois depuis le lancement de la PS5 que nous disposons d'un stock complet de consoles pour les fêtes de fin d'année, de sorte que tous ceux qui veulent en acheter une peuvent le faire."

[Ampere Analysis] - En 2023, la PS5 s'est vendue à 22,5 millions d'unités cette année (+65% par rapport à l'année précédente), la Xbox Series à 7,6 millions (-15% par rapport à l'année précédente) et la Switch à 16,4 millions (-18% par rapport à l'année précédente) dans le monde.

L'engouement des joueurs pour la PS5 est plus fort que jamais, ce qui fait de ce mois de novembre le plus important pour les consoles PlayStation vendues aux consommateurs. Cette dynamique a été alimentée par des succès récents tels que le jeu PS5 Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games, acclamé par la critique, ainsi que par des titres partenaires célèbres tels que Baldur's Gate 3 de Larian Studios et Alan Wake 2 de Remedy Entertainment et Epic Games.

Financial Times - Sony a annoncé avoir vendu 50 millions de PlayStation 5 au 9 décembre 2023.Communiqué officiel: