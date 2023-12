Vous incarnez Redgi, héritier du Trône des Rats, et vous devez rétablir votre royaume déchu en bannissant le clan des Grenouilles et leur féroce leader, Greenwart.Au cours de vos explorations dans ce monde aux charmes trompeurs, vous rencontrerez des compagnons uniques prêts à vous suivre dans vos aventures. Et toute aide sera la bienvenue, que ce soit sous forme de nouvelles recettes, de plan d'armes mortelles ou d'armures ou même le soutien d'une au-taupe-mobile blindée !Surmontez vos peurs. Sauvez vos frères. Restaurez votre royaume.Votre conte commence...

posted the 12/20/2023 at 10:00 AM by nicolasgourry