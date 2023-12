Incarnez Linda Meillinda, une lycéenne dotée de pouvoirs surnaturels : la capacité de sentir et de voir les fantômes.À l'aide de son fidèle smartphone, Linda doit chasser les esprits horrifiques et les forces obscures qui menacent non seulement sa ville natale mais toute l'humanité.

Who likes this ?

posted the 12/15/2023 at 09:00 AM by nicolasgourry