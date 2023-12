Light No Fire est une jeu d'aventure, de construction, de survie en solo ou multijoueur. Situé sur une planète fantastique de la taille de la Terre, il apporte la profondeur d'un jeu de rôle à la liberté d'un survival sandbox.

Éditeur : Hello Games Développeur : Hello Games Genre : Action-RPG / Survival Prévu sur PC / TBA Date de sortie : TBA Langue : Anglais

posted the 12/08/2023 at 12:03 PM by slad