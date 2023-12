Éditeur : PLAYISM

Développeur : Bombservice

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC

Date de sortie : 11 Janvier 2024

Langues : Français/Anglais/Japonais/Italien/Allemand/Espagnol/Ukrainien/Portugais/Russe/Chinois/Coréen.

Momodora : Moonlit Farewell est le dernier volet de la série des Momodora.Momodora: Moonlit Farewell raconte la plus grande catastrophe ayant frappé le village de Koho, cinq ans après les événements de Momodora III. Peu de temps après qu'un son de cloche inquiétant a été entendu, le village se retrouve menacé par une invasion démoniaque.La matriarche du village décide d'envoyer Momo Reinol, sa prêtresse la plus qualifiée, pour enquêter sur cette cloche et débusquer celui qui a invoqué les démons en la sonnant. Elle espère ainsi qu'identifier le coupable leur permettra de sécuriser le village et, plus important encore, l'Arbre de Lun sacré, source de vie et de guérison à Koho...