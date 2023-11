Sony a récemment prêté attention à l'industrie coréenne du contenu et travaille d'arrache-pied pour s'assurer des alliés. En effet, la part de la production de jeux vidéo augmente progressivement en Corée, alors que les jeux en ligne sur PC et les jeux mobiles étaient au centre des préoccupations, et l'attention se porte de plus en plus sur eux.



Outre le succès des versions vidéoludiques de Battleground et Black Desert, P's Lie de Neowiz, Stella Blade de Shift Up et TL de NCSoft attirent l'attention car ils sont développés l'un après l'autre en tant que jeux vidéo.



Sony cherche à établir des partenariats commerciaux et des collaborations avec eux. Pearl Abyss, qui s'apprête à sortir "Crimson Desert", discute notamment de plans de partenariat, y compris d'investissements en capital, avec Sony afin de s'assurer un contenu exclusif.



Neowiz, Com2uS et NCSoft (officiel depuis hier) sont également considérés comme des partenaires qui devraient étendre leur collaboration avec Sony.

[Responsable du secteur de l'investissement : Contrairement à ce qui se passait auparavant, un environnement a été créé dans lequel les entreprises coréennes et japonaises n'ont pas à s'inquiéter de la poursuite d'une collaboration étroite, y compris des investissements en actions, et des discussions sur une collaboration étroite sont en cours].



On s'attend à ce que ce soit l'occasion pour notre entreprise de sortir de la stagnation du marché actuel des jeux en ligne sur PC et des jeux mobiles, et l'on se demande si elle sera capable d'étendre son champ d'action avec succès. Voici Seo Jeong-geun de Money Today Broadcasting.

Selon un article de MTN Korea, Sony étudie des partenariats avec trois autres sociétés coréennes après Shift Up et NCSoft: