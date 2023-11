Y a quelques jours Jeff Grubb disait que Kotor Remake n'était pas en développement et que le jeu était selon lui "mort".Et c'est là où Jason Schreier de Bloomberg, après avoir demandé à deux développeurs de Sabre, donne également des nouvelles du jeu.Selon lui,Contestant directement les propos de Grubb sans le citer.Il en parle également sur Twitter:Bref encore une fois tant qu'on aura rien d'officiel, tout cela prouve qu'il n'y a rien de concret.Mais bon vu la fiabilité de Schreier, qui se trompe rarement, voir jamais, on peut lui laisser le bénéfice du doute.

posted the 11/21/2023 at 10:03 PM by jenicris