Bar Stella Abyss se déroule principalement dans un bar secret appelé Stella Abyss, situé dans un coin discret de la ville.Vous partagerez des boissons avec des habitués énigmatiques, dévoilant ainsi les mystères du Monde Ivre.Ce dernier est décrit comme un royaume onirique façonné par les esprits enivrés de ses habitants, vous vous réveillez après avoir perdu votre visage et votre bras suite à une nuit de consommation excessive.

posted the 11/20/2023 at 07:05 PM by nicolasgourry