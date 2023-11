Aerith et le Highwind, le fameux Haut-Vent. Artwork officiel bien connu des fans de FFVII original remis au goût du jour façon Rebirth!Kujata:Confirmation d'un nouveau mode de difficulté : dynamique.La difficulté des ennemis s'ajuste automatiquement en fonction de votre niveau de compétence.

posted the 11/17/2023 at 01:36 PM by jenicris