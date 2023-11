Éditeur : Gearbox Publishing

Développeur : Hopoo Games

Genre : Action

Disponible sur PC/Switch

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Design soigné, graphismes améliorés, nouvelles fonctionnalités... Risk of Rain fait son grand retour ! (Re)découvrez ce roguelike mythique aux combinaisons de butin uniques, avec des survivants inédits, un multijoueur repensé, et plus encore !