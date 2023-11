Éditeur : Polyscape

Développeur : Polyscape

Genre : Action/Stratégie

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : Hiver 2023

Langues : Anglais / Chinois.

MISTROGUE est un jeu d'action et de stratégie en semi-temps réel de type rogue-like qui combine des éléments de gameplay "traditionnels du rogue-like" et le concept de "développement de compétences". Les donjons en changement constant vous offriront l'expérience d'un "jeu de puzzle"; Votre but est d'explorer les donjons est de créer en une tentative un ensemble optimal de compétences avec les ressources limitées trouvées.Il n’y aura pas seulement une composition de compétences qui vous aidera à terminer le donjon. Utilisez votre imagination pour créer des puissantes combinaisons de compétences que nul autre que vous n’aurait trouvé !