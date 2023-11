Éditeur : Thunderful

Développeur : FuturLab

Genre : Action/Rogue-Lite

Prévu sur PC/XSX

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois / Polonais.

Découvrez un gameplay procurant une immersion maximale dans IKARO : Ne Mourra Pas, le successeur spirituel du jeu de l’année Velocity 2X. Ce nouveau titre d’action arcade propose un savant mélange de glisse anti-gravité et de combats uniques dans un jeu conçu autour de la vitesse.Domptez les systèmes de jeu défiant la gravité pour surfer dans des environnements de science-fiction, prendre part à des combats spectaculaires en enchaînant les capacités et employer tout un tas de techniques plus cools les unes que les autres dans le dernier titre de Futurlab, le studio récompensé à l’origine de PowerWash Simulator et de la saga Velocity