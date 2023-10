25 ans plus tard, lancer des disques volants sur votre adversaire est toujours aussi fun. Suite de Windjammers, grand classique cultissime de la NEO-GEO, Windjammers 2 reprend avec brio les éléments qui ont donné au titre original ses lettres de noblesse, et les sublime grâce à de toutes nouvelles mécaniques.

Mise à jour / Gratuite Disponible -Deux nouveaux personnages jouables -Nouveaux modes de jeu -Plusieurs fonctionnalités en ligne très attendues, dont les salons, le mode Diffusion et le cross-play intégral.

posted the 10/11/2023 at 02:55 PM by nicolasgourry