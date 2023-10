En l’an 27 de l’ère Longwu, une étrange « Warm Snow » plonge le monde dans le chaos en transformant les êtres en monstres incontrôlables. Incarnez Bi-An, un mystérieux guerrier errant, et lancez-vous dans un voyage épique pour rétablir l’équilibre du monde. Délivrez de la corruption les 5 maisons qui protégeaient autrefois le monde et percez le mystère qui se dissimule derrière la "Warm Snow". Choisissez votre équipement en fonction de votre style de combat et plongez au cœur de batailles épiques !

posted the 09/30/2023 at 11:25 AM by nicolasgourry