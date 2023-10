Jeu de lancementQuelques jeux attendus(Date : 16 Novembre 2023)(Date : 15 Décembre 2023)Le Meta Quest 3 est rétrocompatible avec le catalogue actuel du Quest Store et Meta et les jeux seront optimisés pour le Quest 3 cette année.

Fiche technique : -Une puce Qualcomm Snapdragon XR2 de seconde génération / 8 Go de RAM -2064 x 2208 pixels par œil. -Vitesse de rafraîchissement par défaut de 90 Hz (jusqu'à 120 Hz en mode expérimental). -Champ de vision : 110° à l'horizontal et 96° à la verticale. -Poids : 515 grammes. -Autonomie : 2,4 heures en moyenne pour un jeu. -2 heures pour recharger

Date de sortie : 10 Octobre 2023 Prix : 550 euros pour 128 Go de stockage / 700 euros pour 512 Go.

posted the 09/29/2023 at 07:30 AM by nicolasgourry