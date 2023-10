Éditeur : Half Human Games

Développeur : Half Human Games

Genre : RPG/Tower defense

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 12 Octobre 2023

Langues : Anglais/Français/Chinois/Italien/Allemand/Espagnol/Portugais/Polonais/Russe/Japonais/Turc.

Vous incarnez le rôle d'un jeune nain bricoleur qui s'aventure dans un royaume en ruines et met au jour d'anciennes technologies mises au point par les anciens guerriers-forgerons : des tourelles et des pièges. Ces armes sont les seules à pouvoir protéger les nains de la Reine-Enchanteresse Vandra et de son armée de trolls et de monstres assoiffés de sang, qui ont pour ambition de conquérir les terres de la surface.