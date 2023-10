Une nouvelle aventure se déroulant après Timespinner Vous incarnez Auria, héroïne de guerre désormais à la retraite, contrainte de reprendre du service pour partir à la recherche de son fils.Ce dernier ayant fui pour prouver au monde qu'il est l'élu qui sauvera l'humanité, Auria se retrouve à devoir sauver son propre fils, et au passage empêcher l'Apocalypse

