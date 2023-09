Démos à choisir. FF7R sera disponible dans deux types de démos ! Vous pouvez choisir celle que vous voulez jouer ! Débuts tragiques :SEPHIROTH & CLOUD Centré sur l'histoire et les combats de Sephiroth et Cloud. Le monde de Rebirth : JUNON Centré sur l'exploration de la région de Junon. Nous avons hâte de vous y voir ! !!

posted the 09/19/2023 at 02:11 PM by jenicris