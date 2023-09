Actualité générale

Au début de l'année, le géanta lancé, sorte de concurrent auxde, et marquant également une des rares collaborations de l'éditeur avec un partenaire japonais, puisqueSans forcément avoir eu un accueil très élogieux, la critique a néanmoins retenu un jeu fort sympathique mais perfectible.Mais il semblerait que l'éditeur américain ait déjà signé le clap de fin du jeu si on en croit ce que rapporte nos confrères de Insider Gaming. En effet,. Cette nouvelle provient d'une publication sur le Discord officiel du jeu et sur son subreddit, par le biais d'un modérateur.a déclaré le modérateur.Bien que les serveurs devraient probablement rester en ligne, les joueurs ne devraient pas espérer voir apparaître du contenu supplémentaire, des mises à jour, ou des correctifs à l'avenir.Petit rappel : à l'occasion de la publication des résultats financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2023,