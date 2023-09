Éditeur : Epic Games

Développeur : Aquiris Game Studio

Genre : Course

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Italien / Anglais / Arabe / Allemand / Espagnol / Polonais / Portugais / Coréen / Russe / Brésilien / Chinois.

Horizon Chase 2 est le nouveau volet de la franchise de course primée. Né sous le signe de l'arcade, le jeu satisfait tous les sens grâce à un gameplay immersif au rythme effréné. Replongez dans l'âge d'or du jeu de course d'arcade, mais avec une expérience moderne et améliorée.