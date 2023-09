Éditeur : iam8bit / Skybound Games

Développeur : Coin Crew Games

Genre : Réflexion

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 12 Septembre 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol.

The Complete Edition :

-Escape Academy

-DLC : Escape from Anti-Escape Island

-DLC : Escape from the Past

Vous venez d'arriver à l'Escape Academy, une école où des élèves prometteurs apprennent l'art de l'évasion.