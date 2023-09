Éditeur : Selecta Play

Développeur : Vidibond GAMES

Genre : Plateforme/Réflexion

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois / Russe / Catalan / Japonais.

Le jeu original est sortie en 1987 sur Atari ST (Une version Game Boy est sortie en 1990)L'histoire se déroule dans l'ancien château du célèbre inventeur Heinrich Von Schinker, situé dans le nord de l'Angleterre.Soudain, et sans savoir pourquoi, l'esprit d'Heinrich apparaît réincarné sous la forme d'un petit fantôme et se réveille dans la salle principale de son château.Mais il semble enchanté : ses folles inventions se sont retournées contre lui et de féroces animaux sauvages sont apparus dans tout le château.Il y découvre une grosse bulle flottant dans les airs et qu'on peut déplacer en soufflant.Lorsque la porte du château se referme derrière lui, et sans savoir pourquoi, quelque chose en lui lui dit qu'il doit guider cette bulle vers la liberté. .