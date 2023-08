En l’an 2102, les conflits internationaux sont menés par des machines de guerre géantes appelées Wanzers. Dans la République populaire d’Alordesh frappée par la pauvreté, les soldats de l’armée déplorent la situation difficile du pays et décident de se soulever en masse. Déclarant leur indépendance face à l’O.C.U. (L’Union Coopérative de l’Océanie), ils prennent le nom d’« Armée révolutionnaire ».Ash, un soldat de l’O.C.U., parvient à réchapper à la bataille qui s’en suit, mais l’Alordesh est complètement envahi par l’Armée révolutionnaire. Ash et ses compagnons survivants s’infiltrent alors dans les souterrains labyrinthiques d’Alordesh pour essayer de fuir. Cependant, ils ont tôt fait de découvrir l’existence d’un vaste complot derrière ce coup d’état.

posted the 08/29/2023 at 01:10 PM by nicolasgourry