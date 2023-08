« Nous sommes impatients que les gens voient ce sur quoi nous avons travaillé. Les joueurs et les joueuses s’affronteront au cours d’une expérience intense visant à vaincre un ennemi titanesque qui réside au cœur d’une ancienne forêt de mycélium. Les combos d’armes et les capacités seront améliorés sur le chemin menant à ce boss en se battant avec des créatures inférieures désireuses de défendre leur maître », explique Jorgensen. « J’espère que les joueurs et joueuses sortiront de cette expérience avec un aperçu palpitant des combats et du monde époustouflant que Towerborne a à offrir. »

La simplicité du Gameplay

« Le jeu est tout simplement facile à prendre en main et à découvrir, et c’est encore mieux avec des amis. Tout le monde peut prendre une manette et s’amuser à appuyer sur des boutons et à obtenir des butins pour améliorer son personnage. Les combats sont dynamiques et accessibles à un large public », explique-t-il. « Au fur et à mesure que vous jouez et que vous maîtrisez les combos et les capacités spécifiques aux armes, vous vous rendez compte que le combat est bien plus profond que ce que vous ne le pensiez au départ. Vous voyez la tête d’un boss ennemi dépasser des nuages sur la carte du monde et vous avez un nouvel objectif à atteindre, mais pour le vaincre, il vous faudra peut-être reconstituer votre Warclub et monter en niveau… Le jeu vous captive et ce n’est pas un simulateur de stress, on passe tout simplement un bon moment. »

Le plaisir de jeu en priorité

« Une bonne partie de l’équipe de combat est composée de concepteurs et d’animateurs qui ont travaillé sur des jeux d’action, des beat ‘em ups et des jeux de combat où ce type de sensation est une priorité absolue », explique Isaac Torres. « Nous avons également des concepteurs qui ont travaillé sur une grande variété d’autres genres, comme les RPGs et les MMOs. C’est cette diversité au sein de l’équipe qui nous a permis de nous inspirer d’une multitude de jeux tout en créant notre propre identité.



Du point de vue du gameplay, nous avons fait en sorte que les attaques légères et les attaques lourdes puissent être utilisées de manière interchangeable, quel que soit le bouton que vous utilisez en premier. Si vous appuyez sur un bouton, vous ferez quelque chose de cool, quel que soit votre niveau. Une fois que vous aurez trouvé des combinaisons de boutons ou des mouvements que vous aimez faire, vous commencerez naturellement à élaborer des stratégies autour d’eux.



Il est important de vous récompenser par l’exploration et la découverte, et le système de combat est conçu dans cette optique. L’Umbra, par exemple, fournit des capacités qui amplifient votre combat pour faire des choses qui ne sont normalement pas possibles. Il peut s’agir d’un Umbra qui immobilise un ennemi, d’un Umbra qui facilite le jonglage ou d’un Umbra qui tire un projectile à longue portée. Comprendre ce que fait chaque capacité fait partie du plaisir et donne au combat une sensation unique et enrichissante.»



Des superbes images de la Gamescom