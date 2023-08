Éditeur : Focus Entertainment

Développeur : Rundisc

Genre : Aventure/Réflexion

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 5 Septembre 2023

Langues : Anglais / Français / Allemand / Italie / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois.

Divisés depuis la nuit des temps, les Peuples de la Tour ne se parlent plus. Il est dit qu'un jour, un Voyageur trouverait la sagesse d'en briser les murs et rétablir l'Équilibre. Explorez un univers, captivant et poétique inspiré du mythe de Babel, peuplé d’êtres au passé oublié. Parcourez les marches infinies d'un prodigieux labyrinthe, levez le voile sur une sinistre vérité, et percez les mystères d’un monde fantastique où les langues anciennes sont à la fois l’obstacle et la solution.