Éditeur : 505 Games

Développeur : Rabbit and Bear

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : Q2 2024

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Japonais/Coréen/Portugais/Espagnol/Chinois/Russe.

Afin de proposer un jeu que tant de fans ont soutenu, nous annonçons une date de sortie modifiée d'Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, le jeu étant désormais prévu pour le deuxième trimestre de l'année civile 2024.

La décision a été prise afin d'assurer la meilleure histoire possible et pour récompenser la légion de contributeurs avec la meilleure expérience de jeu possible.

KickStarter

Notre aventure commence dans une région d'Allraan, un continent aux cultures très diverses.C'est par l'épée et des objets magiques appelés des « lentilles runiques » que l'histoire de ces terres a été façonnée. Une histoire d'alliances et de guerres entre humains, elfes hommes-bêtes et habitants du désert.L’empire Galdéen a devancé les autres nations et a découvert une technologie qui amplifie la magie des lentilles runiquesAujourd’hui, l’Empire parcourt le continent à la recherche d’un artefact qui augmentera encore son pouvoir.C’est au cours d’une de ces expéditions que Seign Kesling, un jeune et talentueux officier impérial, et Nowa, un garçon d’un village isolé, se rencontrent et deviennent amis.Cependant, un coup du sort les entraînera bientôt dans les feux de la guerre les obligeant tous deux à réexaminer tout ce qu’ils croyaient être juste et vrai.