Le Royaume de Fantasinia est dirigé par une famille royale qui a hérité du sang des dieux qui ont construit une ère stable.Cependant, le Royaume de Fantasinia est tombé sous l'attaque de l'Empire de Bronquia.Pendant ce temps, Yggdra, une jeune fille solitaire qui s'est échappée de l'Empire de Bronquia, s'est retrouvée à la tête d'une famille.Avec le dernier espoir de son royaume en main, elle se dirige vers la terre la plus éloignée à l'extrémité sud du continent.Elle y rencontre un garçon, le roi des voleurs, Milanor.La bataille pour libérer la patrie d'Yggdra commence avec cette rencontre....

