Éditeur : Koei Tecmo Games

Développeur : Gust

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch

Langues : Anglais / Japonais / Chinois / Coréen.

À la Royal Academy of Magic (connue simplement sous le nom d'Academy), Marie a du mal à étudier l'alchimie. Un jour, l'une de ses professeurs lui donne accès à un atelier dans le cadre d'un examen de fin d'études quelque peu spécial. Afin d'obtenir son diplôme, Marie doit parvenir à créer un objet qui impressionnera sa professeure.Mais d'abord, Marie doit améliorer ses compétences d'alchimiste, récolter des ingrédients et obtenir suffisamment d'argent pour recruter des aventuriers ou acheter des recettes et des ustensiles... Ajoutez à cela les synthèses, les combats et les quêtes qu'elle doit effectuer, et il devient clair qu'elle a beaucoup à faire avant d'être prête pour son examen !À vous de choisir par quoi commencer ! Faites de votre mieux pour obtenir votre diplôme à l'Academy, mais n'oubliez pas de vous amuser en chemin.