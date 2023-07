Éditeur : Armor Games Studios

Développeur : Alblune

Genre : Aventure

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : 20 Juillet 2023

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Chinois.

Le jeu sort au Japon le 20 juillet.

Nous lançons également dans toutes les régions le même jour sur PS4 et PS5.

Réunis par un orage, les alliés improbables Lila la souris et Lumion l'Esprit gardien s'allient pour rétablir l'équilibre au sein de leur petit village. Heureusement, Lila a un cœur en or et peut compter sur de nouveaux pouvoirs électriques pour son périple. Guide-la dans une aventure émouvante à travers Sainte-et-Claire (en France) où elle devra se lier d'amitié avec des esprits électriques facétieux appelés Kibblins afin d'illuminer à nouveau le village.