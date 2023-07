Éditeur : NIS America

Développeur : Nihon Falcom / PH3 GmbH

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch

Langues : Anglais / Japonais.

Là où un sentier se termine, un autre commence...Les destins entrelacés de trois personnages de Zemuria.Suivez les traces du héros de guerre Rean Schwarzer, du libérateur Lloyd Bannings et de l'énigmatique masquée "C", et basculez entre le destin de chacun librement avec le système Trails to Walk.