Avez-vous déjà regardé un pigeon en vous demandant ce qui pouvait bien se passer dans sa tête ?Eh bien, plus la peine de vous poser la question ! Avec Headbangers, vous et 29 autres joueurs allez vous transformer en pigeons pour livrer bataille lors de défis rythmiques qui permettront de couronner le maître de Headbanger.Affrontez les autres joueurs dans des mini-jeux musicaux qui vont en faire voir de toutes les couleurs à vos cellules grises, atomisez vos concurrents à grands coups de powerups et collectez des miettes pour personnaliser votre pigeon rien qu'à vous !

posted the 06/23/2023 at 08:00 AM by nicolasgourry