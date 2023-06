Éditeur : XSEED Games / Marvelous

Développeur : Marvelous

Genre : RPG/Action

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 3 Octobre 2023

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Japonais / Chinois.

Un jour, une terrible calamité frappa un royaume paisible. Dans le chaos qui s’ensuivit, trahisons et coups bas devinrent monnaie courante. Leur Roi utilisa une puissante magie pour déposséder le peuple de sa capacité à parler et se jeta dans l’Abîme. Sa fille, la Princesse pleura toutes les larmes de son corps jusqu’à ce qu’elle se retrouve enfermée à l’intérieur d’une gigantesque larme cristallisée.Bien des années après que ces événements aient été oubliés de la mémoire collective, sept lumières aux couleurs de l’arc-en-ciel sortirent de l’abîme. Ces rayons d’espoir apparurent devant la Princesse sous la forme de sept héros, prêt à répondre à l’appel à l’aide de la princesse. Pourquoi le Roi a-t-il abandonné sa fille ainsi que son peuple ? Et pourquoi lui a-t-il dérobé la parole ?