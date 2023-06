Éditeur : Bloober Team

Développeur : Bloober Team / Anshar Studios

Genre : Horreur

Disponible sur PC/PS5/XSX

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Japonais/Portugais/Coréen/Polonais/Russe/Turc.

La toile attend son dernier coup de pinceau. La scène attend son interprète. Le roman a besoin d'un dernier chapitre. Il est temps d'affronter vos peurs. Une. Dernière. Fois.Layers of Fear est une saga qui a laissé sa marque dans le registre des jeux d'horreur psychologiques à la première personne. Elle est de retour avec une toute dernière histoire à vous glacer le sang.Il s'agit là du couronnement de la saga saluée par la critique puisque vous pourrez profitez des fonctionnalités de Layers of Fear, de Layers of Fear 2, mais aussi de tous les DLC (dont le nouveau DLC « The Final Note » qui vous offrira une nouvelle perspective sur l'histoire de Layers of Fear).Par ailleurs, vous découvrirez également le récit inédit de l'auteure, qui reliera tous les éléments. Conçu sur Unreal Engine 5, Layers of Fear prend en charge le ray tracing, le HDR et la résolution 4K pour vous assurer à la fois des visuels impressionnants et une expérience cauchemardesque immersive aussi réaliste que possible.