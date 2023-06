Éditeur : Focus Entertainment

Développeur : UN JE NE SAIS QUOI / UMANIMATION

Genre : Aventure

Disponible sur PC/XSX/XOne/PS5/PS4/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Coréen / Japonais / Chinois / Polonais / Russe.

Incarnez Mimi, et lancez-vous dans l'exploration des précieux moments de votre enfance et des souvenirs partagés avec votre défunte grand-mère. Confrontez vos choix d’adultes à vos doux rêves d’enfants et levez le voile sur des secrets de famille oubliés.