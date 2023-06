Éditeur : DON'T NOD

Développeur : DON'T NOD

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Langues : Français / Anglais / Espagnol / Allemand.

Dans un futur proche… Polly revient dans sa ville natale après plusieurs années passées à l'étranger, dans l'espoir de retrouver sa mère disparue. Elle s'aperçoit rapidement que tout a changé : une mégacorporation appelée MK utilise son influence pour contrôler la population, et toute la communauté est en danger.Polly ne tarde pas à découvrir qu’elle dispose d’un don de clairvoyance qui la lie à Rêverie, le monde régi par les Aspirations de l'humanité : Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité. Dans ce monde, Polly devient Harmonie, une déesse dotée du pouvoir de choisir l’Aspiration qui devra régner sur Rêverie et rétablir le fragile équilibre entre le monde des divinités et le nôtre.Le destin de l’humanité est en jeu. À quelle destinée aspirez-vous ?