Éditeur : Freedom Games

Développeur : Halberd Studios

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC

Date de sortie : 2024

Langues : Anglais / Espagnol.

Par le développeur deVous êtes Pablo Cruz, un détective mexicain sélectionné par Lady Death elle-même pour s'occuper de la plus grande affaire de sa carrière : récupérer une puissante amulette qui peut saper son pouvoir sur le royaume des morts et perturber el Día de los Muertos. La Sombra et un costume Mariachi imprégné de pouvoirs surnaturels, il est temps pour vous de descendre dans le monde souterrain et d'affronter les Légendes Mariachi et leurs sbires - avant qu'il ne soit trop tard !