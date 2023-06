Éditeur : Play on Worlds

Développeur : Orbit Studio / Play on Worlds

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/XSX/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2023

Langue : Anglais

Rejoignez Ebenezer Scrooge et une équipe d'alliés spectraux alors qu'ils se battent pour sauver Londres des griffes du riche industriel Caspar Malthus et de sa garde privée militante. Avec chaque fantôme prêtant ses capacités uniques, explorez les coins sombres de Londres et découvrez le sinistre l'influence de l'esprit sombre et une armée de fantômes impénitents. Aurez-vous le courage d'affronter Caspar et d'arrêter ses plans malveillants avant qu'il ne soit trop tard ?