Éditeur : Quantic Dream

Développeur : Parallel Studio

Genre : Aventure/Narratif

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Tchèque / Néerlandais / Grec / Hongrois / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Thaï / Chinois / Turc.

Au plus profond de la mer du Nord, dans une version techno-futuriste des années 1970, Stan, un plongeur professionnel, lutte pour surmonter une disparition qui a changé sa vie et pour embrasser un nouvel avenir. L'isolement des fonds marins reflète son état d'esprit et, à mesure qu’il s'enfonce dans la solitude qu'il s'est imposée, Stan commence à vivre des événements étranges, loin sous les vagues. Il devra finalement faire un choix difficile... rester perdu dans les profondeurs pour toujours, ou trouver le salut pour rejoindre la surface et le reste de sa vie.