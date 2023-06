Éditeur : Retroware

Développeur : Retroware

Genre : Beat 'em up

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : 2024

Langue : Anglais, Français, Italien, Allemand, Japonais, Coréen, Chinois, ect...

est un jeu de beat 'em up bourré d'action dans lequel les joueurs prennent le contrôle de l'un des, chacun ayant des mouvements et des capacités uniques. Le jeu propose une, ce qui permet aux amis de faire équipe et d'affronter des hordes de Radiation Rangers, de voyous mutants et de poulets zombies à travers sept niveaux dégoûtants, rendus dans de magnifiques graphismes pixel-art en couleur.La saison 2 du dessin animédes années 1990 n'a malheureusement jamais eu lieu, mais ce jeu reprend l'intrigue du dessin animé ! Ce scénario original est également truffé de références aux films cultes de, d'Easter Egg hilarants et de caméos des personnages préférés des fans. Que vous soyez un fan inconditionnel deou un nouveau venu, vous apprécierez cet humour décalé.