Éditeur : Raw Fury

Développeur : Fury Studios

Genre : Stratégie

Prévu PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 26 Juin 2023 (PC)

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois / Russe.

Kingdom Eighties est un nouveau jeu dans la série de jeux de microstratégie :Une lettre d'amour au temps béni où, encore enfant, vous pouviez faire du vélo, partir en camp de vacances, ou encore passer le samedi matin à regarder la télé en pyjama. Vous incarnez Chef, qui doit protéger sa famille et toute la ville contre les attaques des Rapaces. Tous les enfants du voisinage seront à vos côtés, et vous vous ferez également d'autres amis en chemin, comme le Champion, la Bricoleuse ou le Mage, qui vous aideront au combat.Quel est le secret de la Couronne de la Création, et pourquoi les Rapaces cherchent-ils à s'en emparer ?Monarques, enfourchez votre bicyclette et préparez-vous à vivre l'été des Rapaces !