Éditeur : Microids

Développeur : Virtuallyz Gaming

Genre : FPS/RailShooter

Prévu sur MetaQuest2/SteamVR/PSVR2/Pico 4

Date de sortie : 13 Juillet 2023

C'est une réinterprétation d'un jeu arcade de TAITO sortie en 1987.Il y a quelques mois, une nouvelle organisation criminelle est apparue. En plus des traffics d’armes et de drogues, elle a développé une nouvelle arme surpuissante. Après avoir découvert plusieurs bases de l’organisation menée par le mystérieux Général Viper, deux agents sont envoyés sur place afin d’en découvrir davantage sur cette arme et libérer les otages détenus dans les camps alentours.