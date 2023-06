Éditeur : Shiro Unlimited

Développeur : Atelier QDB

Genre : Narratif/Aventure

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Anglais / Polonais / Allemand / Espagnol / Portugais.

Musique de Akira Yamaoka.Paris, 1990. Gloria est sur la corde raide. Danseuse de cabaret, ses relations, sa carrière et son amour-propre lui glissent entre les doigts, alors qu’un mystérieux mécène lui fait une offre à la générosité surprenante. Cette offre marque-t-elle la fin de la traversée du désert, ou le début de la descente vers les abysses ?Decarnation est une histoire de survie et de combativité dans un monde où se mêlent le banal et le fantasmagorique, le commun et l’étrange, l’adversité du monde réel et l’hostilité des espaces subconscients, une aventure émouvante et troublante qui vous tiendra en alerte jusqu’à la toute fin.