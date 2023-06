À coups de poing, à coups de fouet et en tyrolienne, frayez-vous un chemin à travers les dangers des États-Unis durant la post-apocalypse dans ce jeu de plateformes et d’action rétro! Incarnez Taro Takahashi, un soldat de la résistance en quête de vengeance contre le dictateur qui contrôle ce qu’il reste du pays.

Who likes this ?

posted the 05/31/2023 at 08:25 PM by nicolasgourry