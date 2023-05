Éditeur : Schnibble Production

Développeur : Pierre Gilhodes

Genre : Point'n click

Disponible sur PC

Langues : Français / Anglais

itch.io

Voici, jeu vidéo d'aventure "" sur PC. Après la série des années 90,, c'est la nouvelle épopée des 3 lutins aventureux. Ce jeu est la suite du premier, avec 3 personnages interactifs qui unissent leurs aptitudes pour résoudre des énigmes loufoques dans un univers étrange.On retrouve, qui ramasse, utilise les objets et est le plus apte à communiquer avec tous les personnages rencontrés., le guerrier est le costaud de la bande. En général, il utilise ses poings.est un sympathique magicien qui s'exprime par l'intermédiaire de son bâton magique. Ses sorts ont des effets souvent inattendus.est un jeu d'aventure bourré de détails, d'animations, de sons, de musique. Les personnages sont nombreux, les décors riches. Il y a beaucoup de choses à faire dans chaque niveau, cependant la philosophie du jeu est de garder un niveau de difficulté acceptable, le but étant qu'on ne reste pas bloqué longtemps au même endroit, pour privilégier surtout la découverte de l'univers et le plaisir de jouer, de participer à une grande aventure !