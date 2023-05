NEW : Naughty Dog a considérablement réduit l'équipe de son projet multijoueur Last of Us, selon des sources, afin de réévaluer le jeu. Suite aux demandes de commentaires de Bloomberg, l'entreprise a publié un communiqué sur Twitter aujourd'hui, indiquant que le jeu était retardé.

Sony Group Corp. a ralenti le développement d'un prochain jeu multijoueur dans sa longue série de jeux vidéo The Last of Us alors que les créateurs réévaluent sa qualité et sa viabilité à long terme, selon quatre personnes familières avec le projet.



L'équipe travaillant sur le jeu a été réduite après une récente évaluation, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler publiquement. Un petit groupe reste sur le projet pendant que l'entreprise réévalue la direction. Bien que le jeu n'ait pas été annulé, bon nombre de ses développeurs ont été déplacés vers d'autres projets.



Suite aux demandes de commentaires de Bloomberg News, Naughty Dog, la filiale de Sony travaillant sur le projet, a publié une déclaration sur Twitter disant que "nous avons réalisé que ce qui est le mieux pour le jeu est de lui donner plus de temps



Naughty Dog développe le titre multijoueur depuis au moins quatre ans. Il a commencé comme un mode complémentaire à The Last of Us: Part II , le jeu solo sorti en 2020, mais les créateurs sont devenus ambitieux et ont décidé d'en faire leur propre jeu, a déclaré Naughty Dog.



Sony a beaucoup investi dans les "jeux en tant que service", ou jeux vidéo conçus pour être monétisés au-delà de leurs ventes initiales grâce à des achats continus. Dans le cadre de cette poussée, il a demandé à un autre de ses studios de jeux vidéo, Bungie, basé à Seattle, d'évaluer les jeux de son portefeuille. Bungie a soulevé des questions sur la capacité du projet multijoueur The Last of Us à garder les joueurs engagés pendant une longue période, ce qui a conduit à la réévaluation.

Fans de The Last of Us,

Nous savons que beaucoup d'entre vous attendent impatiemment d'en savoir plus sur notre jeu multi joueur TLOU. Nous sommes extrêmement fier du travail accompli par notre studio jusqu'à présent, mais au fur et à mesure que le développement sr poursuit, nous nous sommes rendu compte que le mieu pour le jeu est de lui donner plus de temps.



Notre équipe va continuer à travailler sur ce projet, ainsi que sur nos autres jeux en cours de développement, y compris une toute nouvelle expérience solo; nous sommes impatients de vous en dire plus bien.

Nous sommes reconnaissants à notre fantastique communauté pour son soutien - Merci pour votre passion pour nos jeux, elle continue de nous motiver.



Naughty Dog

