Éditeur : Mode 7

Développeur : Ground Shatter

Genre : Stratégie/Roguelike

Disponible sur PC/XSX/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 25 Mai 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois / Russe / Japonais.

Le jeu combine la construction de deck, le tour par tour et des séquences de combat animées dignes d'un véritable film d'action. Apprenez à équilibrer votre main, le rythme de la partie et les positions pour surmonter les obstacles et vaincre vos adversaires.Choisissez parmi 200 cartes pour construire un deck qui correspond à votre style de jeu et à celui de vos adversaires. Participez à des événements aléatoires, obtenez des améliorations (ou blessures) et choisissez soigneusement comment améliorer votre agent pour les combats à venir.