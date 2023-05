Tests

Bon,est une totale déception, tout le monde a suivi l’affaire mais je sais que vous attendiez avec une totale et fébrile impatience mon avis sur le sujet. Et je ne vais surprendre personne, et même appuyer mes propos en déclarant qu’on est quand même dans un beau foutage de gueule, sans non plus tomber dans la daube c’est certain mais disons que même en retirant Microsoft de l’équation, établissant que le projet a débuté des années avant le rachat, l’argent de, le talent du studioet la souplesse de l’Unreal Engine ne pouvait logiquement pas mener à un résultat digne d’une mauvaise production PS360 dans ses intentions.On ne va pas rentrer dans la genèse du projet mais indiquons tout de même qu’à partir de l’étape de la communication, il était assez difficile d’accorder une pleine confiance dans quelque chose que nous ne comprenions même pas. On sentait arriver le nouveau concurrent de, jusqu’à ce que les développeurs nous apprennent qu’en fait, c’était quelque part un peu de Far Cry mais pas trop non plus, mais aussi du(en solo) mais pas forcément exactement la même chose. Bref, avec du recul, la principale raison pour laquellen’a pas indiqué un concurrent concret pour comprendre à quoi s’attendre, ce n’est pas parce queest unique, c’est surtout parce qu’il ne vaut mieux pas le comparer à quoi que ce soit. Peut-être même pas à un AAA quand on ose nous vendre 80 boules un jeu dont les cinématiques sont en images fixes, tel un jeu indépendant financé avec les restes d’un livret A.Un dernier point assez dommage quand on sait queavait potentiellement un truc intéressant à raconter, bien au-delà de la simple horde de vampire sortie du trou du cul d’une quelconque grotte, mais absolument rien n’est mis en œuvre pour s’y intéresser. Les dialogues sont plats, la narration environnementale très limitée et les personnages sont tous plus oubliables les uns que les autres. J’ai terminé le jeu et je ne me rappelle que de la femme enceinte. Pas parce que c’est un personnage notable. Juste parce qu’elle est enceinte, genre de « détail » peu commun dans ce style de jeu. Et puis il faut dire aussi que les persos secondaires ont des tronches pas permises, à la limite du repoussant, décidément une tare chez(pareil que dansquoi). On notera néanmoins en petit effort le fait que chaque personnage a ses propres lignes de dialogue, qui ne varient pas des masses mais c’est toujours mieux qu’un copié/collé avec un autre doublage, mais aussi que plus on joue avec quelqu’un en coop, plus on débloque de dialogues secondaires sur le passif de chacun. Désolé si vous jouez solo.Bon dans sa structure, c’est quoi? Quelque chose de beaucoup plus simple à comprendre que ce à quoi on s’attendait. Passé l’introduction, vous avez votre QG de zone avec les PNJ moches, là où vous pourrez recharger vos balles, acheter de nouvelles armes via un système de rotation (tu les vois les traces de la tentative de jeu à service ?), quelques objets utiles comme des kits de crochetage et bien entendu accepter les missions, principales comme secondaires. Dans la majorité des cas, les missions secondaires sont tout simplement navrantes même dans leur structure, et peuvent être torchées en quelques minutes, le genre de trucs qu’on fait « sur le chemin ». Les missions principales sont elles globalement plus fournies, avec parfois des bâtisses au level-design beaucoup plus « Arkane » par de multiples points d’accès. A se demander si nous n’aurions pas gagné quelque chose avec le même titre fait uniquement de grands bâtiments (mais plus nombreux) comme des « niveaux »…Car le monde ouvert est tout simplement fatiguant à arpenter tant il est vide d’intérêt. Pas forcément moche dans sa façon d’être conçu, juste qu’il n’y a rien à y faire à part fouiner des maisons à la recherche de coffres à loot. Au milieu de tout cela, des ennemis, humains ou vampires, les premiers se shootent de manière standard, les autres demanderont d’être achevé avec un pieu (directement équipé sur l’arme et attention, toutes n’en sont pas pourvues), voire directement avec un lance-pieu surpuissant mais très limité en « munitions ». Rien de spécial de ce coté, si ce n’est un manque de punch, des animations flottantes et des trucs CHIANTS, comme l’IA catastrophique. Pas grave sur les humains, beaucoup plus chez les ennemis à dents longues dans une maison, ne réagissant aucunement à l’apocalypse un étage plus bas et qui dès qu’ils nous voient, tentent une espèce de dash esquive… qui parfois les téléporte dans une autre pièce où ils resteront comme des glandus au cerveau atrophié avec un simple « ??? » au-dessus de leur gueule en attendant qu’on les retrouve.Tout cela mis bout à bout donne l’étrange sensation d’une production, non pas indé, mais amateur. Je n’irais pas jusqu’à parler de l’équivalent d’une création UEFN sur(encore que, qui sait ce qu’ils offriront un jour) mais parfois, c’est pas loin tant tout tourne autour du manque de professionnalisme. Sans même parler du fait que les joueurs en dehors de l’hôte ne voient pas leur progression sauvegardée (juste le level et le matos). Et ce n’est pas les à-cotés qui changeront la donne. Les planques proposent toujours le même type de missions annexes avec un boss qui n’est qu’un vampire avec plus de PV, les espèces de failles auraient pu être une excellente idée dans leur principe « action, exploration, loot, fuite » (un peu comme des mini-raid finalement) s’il y avait un vrai travail derrière, les boss sont de simples sacs à PV et enfin, l’espèce de Nemesis qui intervient à force de foutre le bordel a autant de matière grise active qu’un puceau au salon du X. On termine quand même sur une bonne note : les 4 persos ont le mérite d’être complémentaire et chacun bénéficiera au moins d’une compétence très cool que l’on se plaira à améliorer.