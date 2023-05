Il fait l'éloge de Susannah (L'actrice qui double Jill) et est reconnaissant qu'ils aient pu enregistrer ensemble avant que la pandémie ne rende les choses très "séparées". Il dit que l'alchimie entre Clive et Jill est en grande partie due à leurs sessions communes.



L'arc de Clive et Jill est l'un des plus importants du jeu et qu'il s'agit pour eux de surmonter une perte incroyable.



L'ambiance du jeu sera très sombre / rude, à l'image d'un Berserk, préparez vous à voir de sales choses car le jeu sera très brutal, même si il y aura bien évidemment des moments de "légèreté" pour contrebalancer l'aspect morbide et sombre.



Les différents sons émis par Clive lorsqu'il utilise chacun des pouvoirs du primordal sont personnalisés et adaptés à la relation qu'il entretient avec le dominant du primordial en question et à ses sentiments à son égard.



Il a enregistré pendant des centaines et des centaines d'heures, mais il ne précise pas combien de centaines.



Tout le contenu du jeu qui a été montré jusqu'à maintenant, ne contenait aucun spoiler. Apparemment nous n'avons rien vu du jeu (Ce qui confirme qu'ils nous font une Endwalker).



Clive est "très, très humain" et compte tenu des difficultés que Ben a traversées dans sa propre vie, il a trouvé cathartique de jouer Clive. Il ne voulait pas que les émotions de Clive soient jolies - il voulait que la colère, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique, etc. de Clive soient réels et que Clive "ne veuille pas du tout être un héros, il veut juste qu'on le laisse tranquille". Il y aura des personnages qui briseront la carapace que Clive se construit autour de lui.



Il a joué les mêmes parties que la presse lors des derniers événements de prévisualisation, MAIS il a vu la quasi-totalité du jeu car l'équipe lui a donné beaucoup d'accès, lui montrant de nombreuses scènes en cours de développement.



Il aime Torgal, mais ce n'est pas son personnage préféré. Dire qu'il s'agit de son personnage préféré serait un mauvais service, car Torgal est un véritable compagnon, bien plus qu'un simple "outil".



Pour en savoir plus sur la bibliothèque de bruits qu'il a dû enregistrer, il dit que pratiquement rien n'a été réutilisé et que tous les bruits sont uniques. Il a également mentionné que cela montre à quel point ils étaient méticuleux à propos du jeu.

Ben Starr, le doubleur de Clive Rosfield nous parle un peu de FFXVI: