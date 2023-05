Éditeur : XSEED Games

Développeur : Marvelous

Genre : RPG/VisualNovel

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 6 Juin 2023

Langues : Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Coréen / Japonais.



Le jeu sortira en demat et physique sur Switch en Europe

La version Ps4 uniquement en démat en Europe

Produit par Yoichi Miyaji (Grandia/Lunar)Musique de Noriyuki Iwadare (Ace Attorney)Vos choix façonneront le monde dans ce RPG de passage à l’âge adulte ayant lieu dans le Japon rural des années 1980.Entrez dans la peau de Nini, un adolescent fraîchement débarqué sur Terre arrivant dans la pittoresque ville japonaise d’Ashihara en août 1983. Explorez la ville, liez-vous d’amitié avec ses habitants, et affrontez les Kegal dans des combats au tour par tour dont l’issue dépendra des relations que vous aurez tissées et des décisions que vous aurez prises. Utilisez les connexions spéciales de Nini avec les dieux pour réinitialiser le monde, et chaque boucle permettra à Nini et à ses alliés de revivre le 8e mois jusqu’à ce qu’ils puissent régler le problème, ou que les Kegal ne les battent pour de bon.Il ne reste plus qu’un mois avant la fin du monde, comment passerez-vous chaque jour ?